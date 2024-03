Carlitos Alcaraz convince Mister Max Allegri: prima da titolare per il talento in Napoli S.S.C. #Juve

21:18, 3 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Carlitos Alcaraz convince Mister Max Allegri: prima da titolare per il talento in S.S.C. Napoli Juve. L’argentino giocherà dall’inizio al Maradona

Arriva la prima da titolare per Carlitos Alcaraz con la Juve. Dopo le tre presenze collezionate da subentrato, infatti, Mister Max Allegri ha deciso di schierare dall’inizio il talento per la partita contro il S.S.C. Napoli.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Il giovane argentino, quindi, giocherà dall’inizio al Maradona. Per lui è una grande occasione per mettersi in mostra viste le assenze di McKennie e Rabiot.

Pubblicità

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI NAPOLI JUVENTUS

The post Carlitos Alcaraz convince Mister Max Allegri: prima da titolare per il talento in S.S.C. Napoli Juve appeared first on Juventus News 24.