Caressa: «Non ci si aspettava questo rendimento da Big Markus Thuram, dietro c’è il lavoro di…» #Intervista

Il giornalista e telecronista Fabio Caressa si è espresso così sul rendimento di Marcus Thuram e sul momento di stagione dell’Inter

Dagli studi di Sky Sport, Fabio Caressa ha fatto il punto sulla stagione dell’Inter, sottolineando l’importanza ed il rendimento di Marcus Thuram.

PAROLE – «Il rendimento di Marcus Thuram, per quanto noi lo conoscessimo, non si poteva pensare fosse così grande: è più grande del suo miglior rendimento in Germania. Sicuramente c’è il lavoro di Inzaghi che è fondamentale, ma c’è anche il lavoro della società che ha trovato delle soluzioni».

