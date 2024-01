Caressa: «Mourinho? Deve modernizzarsi, è rimasto al 2010» #Intervista

Il noto giornalista Fabio Caressa ha parlato dell’esonero di José Mourinho, ex allenatore dell’Inter, dalla panchina della Roma

Fabio Caressa ha commentato l’esonero di José Mourinho dalla panchina della Roma ai microfoni di Sky Sport. Ecco cosa ha detto il noto giornalista:

«Quel modo di comunicare che aveva nel 2010 non va bene nel 2024. Al tempo non c’erano tutti questi social, tutti questi telefonini e quindi non c’era un tipo di comunicazione divisiva nel mondo. Ora, lo vediamo in questi giorni, questa comunicazione divisiva è il primo modello di comunicazione. Mourinho avrebbe dovuto cambiare rispetto al 2010 e non facendolo non ha portato a un miglioramento».

