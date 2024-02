Caressa massacrato dai tifosi Fc Internazionale dopo la telecronaca con l’Atletico: cosa è successo

Non è piaciuta la telecronaca di Fabio Caressa su Sky Sport in occasione di Inter-Atletico Madrid.

I tifosi nerazzurri hanno accusato il giornalista di fare il tifo per gli spagnoli a causa del suo poco entusiasmo per il successo arrivato ai danni dell’Atletico Madrid. Scatenata la loro reazione sui social.

Credo di non capire #Bergomi ieri sera nella telecronaca con #Caressa era talmente fastidioso nelle sue #sperticate lodi per l’#Atletico che ho dovuto cambiare canale per avere una telecronaca più neutrale.CARO #ZIO SEI MOLTO #RIDICOLO , MOLTI TIFOSI HANNO SEGUITO IL MIO ESEMPIO

— Silvia (@intersilvia48) February 21, 2024