Caressa elogia Mister Stefano Pioli, la dichiarazione ufficiale: «Allenatore moderno, non viene considerata questa cosa» #Intervista #News #Ultimora

19:45,8 Apr 2024, MILANELLO.

Nel corso del consueto appuntamento con Sky Calcio Club, Fabio Caressa ha elogiato il lavoro di Coach Pioli al Diavolo Rossonero Le parole nel corso del consueto appuntamento con Sky Calcio Club, di Fabio Caressa in elogio al lavoro di Coach Pioli sulla panchina del Diavolo Rossonero: LE PAROLE – «Coach Pioli è un Mister molto moderno, e spesso secondo […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Caressa elogia Coach Pioli: «Allenatore moderno, non viene considerata questa cosa» appeared first on Diavolo Rossonero News 24.