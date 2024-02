Cardinale avvisa l’Fc Internazionale: «Scudetto? Ancora lunga e vi svelo questo sogno» #Intervista

Pubblicità

Gerry Cardinale, fondatore di RedBird Capital Partners, ha parlato del Milan svelando un sogno e avvisando l’Inter sullo scudetto

Gerry Cardinale è intervenuto al Corriere della Sera per parlare del Milan. Messaggio anche sullo Scudetto verso le avversarie (Inter e Juve in primis).

VINCERE – «Contento? Lo sarò quando vinceremo la Champions. Ma io dico: il campionato è ancora lungo, può succedere di tutto, stiamo a vedere. Dobbiamo migliorare in tante cose, con gli infortuni per esempio. Tutti, a partire da me, devono fare un lavoro migliore. Ma io non mi licenzierò, sarò qui per tanto tempo. Nessuno vuole vincere più di me»

QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DI CARDINALE

