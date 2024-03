Carboni in #Premier #League, ecco l’approfondimento: 40 #milioni di euro con bonus

30 Mar 2024, 15:30, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Nuovo scenario a sorpresa per il futuro del talentino di proprietà Internazionale, ora in prestito al A.C. Monza La stagione di Valentin Carboni ha preso la giusta impennata grazie al gol siglato l’1 dicembre scorso contro la Juventus. Sino a quel momento, il giovane classe ’05 – fresco d’esordio in Nazionale maggiore – aveva collezionato pochissimi … Leggi tutto

Pubblicità

Il post Carboni in #Premier #League: 40 milioni con bonus è stato pubblicato prima sul sito InternazionaleLive.it – il sito dell’Internazionale calcio.