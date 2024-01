Carboni Fc Internazionale, si valuta il ritorno anticipato dal prestito al Monza! Lo scenario per gennaio

Carboni Inter, si valuta il ritorno anticipato dal prestito al Monza! Lo scenario per gennaio sul giovane attaccante argentino

Non solo per il futuro, ma anche per il presente l’Inter può puntare su Valentin Carboni. Il classe 2005 si è messo in mostra nel corso di questa stagione in prestito al Monza (nonché prossima avversaria in campionato dei nerazzurri) a tal punto da far riflettere il club anche sulle mosse del calciomercato di gennaio.

Stando a quanto riferisce Tuttosport, infatti, i nerazzurri starebbero valutando l’ipotesi di un rientro anticipato dal prestito del giovanissimo attaccante argentino. Da capire se sarà una strada percorsa dal club di Viale della Liberazione o se si preferirà fargli continuare l’avventura sotto la guida di Palladino.

