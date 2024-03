Carboni Fc Internazionale, Galliani jr a sorpresa, la dichiarazione: «Non può tornare in nerazzurro, sarebbe un errore. Ha bisogno di questa cosa» #Intervista #ULTIMORA #News

Pubblicità

Il figlio di Adriano Galliani, Gianluca, ha parlato del futuro di Valentin Carboni, attaccante dell’Internazionale FC in prestito al Monza

Resta da capire quale decisione prenderà il calciomercato Internazionale FC per il futuro di Valentin Carboni. L’attaccante classe 2005 si è trasferito in estate al Monza, dove si è messo in mostra sotto la guida di Raffaele Palladino. I nerazzurri apprezzano la sua crescita ma dovranno decidere se mantenerlo in rosa per la prossima stagione o se girarlo nuovamente in prestito. Intanto Gianluca Galliani, figlio dell’Ad del Monza Adriano, ha parlato così in merito al futuro dell’argentino. Le sue parole ai microfoni di TV Play.

GALLIANI – «Io credo che Carboni abbia potenzialità enormi, ed è un ragazzo intelligente che mi piace tanto. Ha bisogno di esperienza, non può tornare all’Internazionale FC ma deve continuare a giocare e a portare avanti un percorso di crescita. Metterlo in un top team ora sarebbe un errore, ma credo proprio che i dirigenti nerazzurri non lo faranno. Il Monza è una squadra che ha competizione e quindi credo che questa stagione gli stia servendo per diventare un giocatore migliore».

L’articolo Carboni Internazionale FC, Galliani jr a sorpresa: «Non può tornare in nerazzurro, sarebbe un errore. Ha bisogno di questa cosa» ha come fonte da Internazionale FC News 24.