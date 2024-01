Carboni aspetta l’Fc Internazionale: «Se scriverò a qualcuno dei Inter? Dico che…» #Intervista

Valentin Carboni, fresco di vittoria del Monza contro il Frosinone, ha parlato del prossimo match con l’Inter, che ne detiene il cartellino

Valentin Carboni, in prestito dall’Inter al Monza, parla così a DAZN dopo la vittoria dei brianzoli contro il Frosinone per 2-3, proprio grazie ad un suo gol.

LA PARTITA – «Molto contento, partita molto difficile. L’abbiamo portata a casa con grande grinta, è stata una bella reazione. Voto? Non lo so, sono molto contento. Tutti abbiamo dato tutto, dobbiamo continuare così e migliorare. Bilancio positivo? Sì ma dobbiamo continuare così. I primi mesi ho faticato un po’, poi mi sono adattato bene. Cerco di migliorare ogni giorno, di imparare in allenamento. Palladino mi dà tanta fiducia, sono un giocatore diverso dall’anno scorso. Con Palladino ho imparato molto, anche sulla posizione o come attaccare. Mi dà tanti consigli»

INTER – «E’ una partita molto difficile contro una grande squadra. Dobbiamo continuare con umiltà, al di là dagli avversari. Se mi scriverò con qualche ex Inter in settimana? Forse sì, forse no. Pensiamo alla sfida con l’Inter»

