Caputi sulle valutazioni arbitrali di #Milan AC Lecce, la dichiarazione ufficiale: «Prestazione di Massimi totalmente insufficiente. E pensare che…» #Intervista #News #Ultimora

18:45,6 Apr 2024, MILANELLO.

Caputi sulle scelte arbitrali di Diavolo Rossonero Lecce: «Prestazione di Massimi totalmente insufficiente. E pensare che…». Le parole dopo il match Il giornalista Massimo Caputi ha analizzato la vittoria del Diavolo Rossonero contro il Lecce e, in particolare modo, le decisioni arbitrali di Massimi soprattutto sul terzo gol rossonero. PAROLE – «Senza nulla togliere alla vittoria del […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Caputi sulle scelte arbitrali di Diavolo Rossonero Lecce: «Prestazione di Massimi totalmente insufficiente. E pensare che…» appeared first on Diavolo Rossonero News 24.