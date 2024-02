Capuano: «SS Napoli? Follia escludere Piotr Zio Zielinski dalla Champions» #Intervista

Pubblicità

Il giornalista Giovanni Capuano ha commentato l’esclusione di Zielinski in Champions League decisa dal Napoli

Giovanni Capuano ha commentato a Sportitalia l’esclusione di Piotr Zielinski – promesso sposo dell’Inter – dalla Champions League decisa dal Napoli.

ZIELINSKI – «Secondo me è una follia per il Napoli presentarsi in Champions League senza Zielinski, è un autogol. Saranno senza centrocampisti per 2 partite, si spera per 7. Osimhen rientrerà in ritardo rispetto ai connazionali Chukwueze e Lookman, ed era partita anche in anticipo. Questo ti fa capire il problema è il club, che non è strutturato per reggere un certo tipo di rapporti».

