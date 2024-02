Capuano, le parole: «#Rigore Sommer”Time” Nzola? Ecco cosa accadrà» #NEWS #Intervista

28 Feb 2024, 18:17, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Il giornalista Giovanni Capuano torna a parlare del #RIGORE assegnato alla Fiorentina nel match contro l’Internazionale e poi parato da Nzola

Capuano si è espresso a Telelombardia tornando sul discusso #RIGORE assegnato in Fiorentina–Internazionale:

IL RIGORE – «Non giriamoci intorno, viene deciso di dare quel #RIGORE contro Sommer “Time” e 10 giorni dopo c’è un caso identico in Juve-Udinese, identico, e non succede nulla. E si torna al vecchio standard per cui se un portiere esce e prende prima il pallone poi può fare qualunque cosa. E per arrivare al #RIGORE contro Sommer “Time” fanno vedere al povero Aureliano, che chiedeva chi fosse arrivato prima sul pallone, l’unica immagine un po’ dubbia. E invece Sommer “Time” arriva prima sul pallone. Scommettiamo che non vedremo mai più un #RIGORE chiamato dal Var quando un portiere anticipa, qualunque cosa succeda dopo? »

L’articolo Capuano: «Rigore Sommer “Time” Nzola? Ecco cosa accadrà» proviene da Internazionale News 24.