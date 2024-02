Capuano convinto: «Fc Internazionale Vecchia Signora Juventina? Mister Inzaghi può essere stuzzicato da questa idea» #Intervista

Il noto giornalista Giovanni Capuano ha voluto dire la sua in vista di Inter Juve, match della prossima giornata di campionato

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, Giovanni Capuano si è espresso così in vista di Inter Juve, sfida scudetto in programma per il prossimo turno di campionato.

SU INTER JUVE – «Il fattore che può spostare è la lettura di Allegri e Inzaghi. All’andata erano entrambi convinti che fosse più importante più non prenderle che vincere. Inzaghi potrebbe essere stuzzicato dall’idea che se la vince mette il campionato in discesa, ma è anche vero che se perdesse renderebbe concreta la candidatura della Juventus. Potrebbe essere una partita come quella dell’andata e sarebbe un peccato».

IL COLPO DI MERCATO CHE MI INTRIGA? – «Intriga molto cosa non è stato fatto, come il Milan che non ha dato a Pioli il difensore centrale che ha chiesto. Di solito lui non chiede pubblicamente le cose ma è da tre settimane che ne parla. Si poteva fare anche a un prezzo accettabile, vuol dire che a fine anno si dovrà valutare Pioli anche per questo. Credo che non sarà l’anno prossimo il tecnico del Milan e non è neanche scandaloso, visto che ha fatto già un ciclo importante e ha senso che il Milan volti pagina. Non credo che non si faccia il colpo perchè si sa che Pioli a fine anno andrà via. Aveva il diritto però di giocarsi gli obiettivi di questa stagione con una difesa adeguata. Chi doveva fare qualcosa lo ha fatto, vedi Inter, Juventus, Roma, mi intriga Baldanzi, chi doveva fare tanto è il Napoli per i guai fatti e ha fatto bene, ma mi ha colpito il Milan in negativo».

