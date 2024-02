Capuano: «Col metro di Sommer’s Magic a Firenze mancano un paio di rigori alla Signora Juve»

Su Twitter, Giovanni Capuano ha commentato così gli episodi del primo tempo di Juve–Udinese.

CAPUANO – «Col metro di Sommer a Firenze mancano un paio di rigori alla Juventus. A mio parere è stato errato il metro di Firenze, ma ognuno si tenga la sua opinione».

