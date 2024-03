Caprile ripensa alla sconfitta VS il #Milan AC, la dichiarazione ufficiale: «Grande gara ma siamo stati sfortunati, su Zirkzee..» #Intervista #News #Ultimora

21:48,15 Mar 2024, MILANELLO.

Caprile intervenuto a Sky Sport nel pre partita di Empoli Bologna è tornato sulla sconfitta contro il Diavolo Rossonero a San Siro

LE PAROLE – «Contro il Diavolo Rossonero siamo stati sfortunati, abbiamo fatto una grande partita a San Siro ma purtroppo non siamo riusciti a concretizzare quelle due, tre occasioni che abbiamo avuto. Zirkee assente? Qualcosa cambia ma il Bologna non è solo Zirkzee è una grande squadra.»

The post Caprile ripensa alla sconfitta contro il Diavolo Rossonero: «Grande partita ma siamo stati sfortunati, su Zirkzee..» appeared first on Diavolo Rossonero News 24.