Capitan Calabria rientra in campo: il rientro del capitano in #Milan AC Atalanta BC dopo l’indisponibilità

23:47,25 Feb 2024, MILANELLO.

Calabria torna in campo: il rientro del capitano in Diavolo Rossonero Atalanta dopo l’infortunio che lo aveva tenuto lontano dai campi

Riecco Davide Calabria! Buone notizie per Stefano Coach Pioli nel corso di Diavolo Rossonero Atalanta. Il terzino e capitano dei rossoneri è rientrato in campo dall’infortunio che lo aveva costretto a saltare le ultime sfida di campionato e di UEFA Europa League.

Rientra in campo nel corso del secondo tempo del match di San Siro, precisamente al 57° minuto, entrando al posto di Florenzi.

