Capitan Calabria #Milan AC, avanti insieme con il #prolungamento del contratto? Il PIANO del #TopClub per il proprio capitano

14:48,23 Mar 2024, MILANELLO.

Calabria Diavolo Rossonero, avanti insieme con il rinnovo? Il PIANO del #club per il prossimo #futuro del proprio capitano. Ecco quando può arrivare l’accordo Sul tavolo del calcio#mercato Diavolo Rossonero per i giocatori in attesa del rinnovo di contratto c’è anche il nome di Davide Calabria. Tutto lascia pensare che il prossimo #futuro del capitano dei rossoneri sarà ancora […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Calabria Diavolo Rossonero, avanti insieme con il rinnovo? Il PIANO del #club per il proprio capitano appeared first on Diavolo Rossonero News 24.