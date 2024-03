Capitan Calabria festeggia le 250 presenze con il #Milan AC e commuove: il #comunicato dopo la vittoria sull’Empoli F.C. – NEWS

23:45,10 Mar 2024, MILANELLO.

Calabria festeggia le 250 presenze con il Diavolo Rossonero e commuove: il #comunicato del capitano dopo la vittoria sull’Empoli – FOTO

Attraverso il proprio profilo Instagram, Davide Calabria manda un altro #comunicato da capitano del Diavolo Rossonero. Il terzino, scendendo in campo oggi contro l’Empoli, ha tagliato il traguardo delle 250 presenze con la maglia dei Diavoli Rossoneri. Questo il suo post social dopo la vittoria contro i toscani.

IL MESSAGGIO – « Oggi come la prima volta, 250 volte rossonero ».

