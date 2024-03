Capitan Calabria all’intervallo di Verona #Milan AC, la dichiarazione ufficiale: «Importante averla sbloccata, ora..» #Intervista #News #Ultimora

17:48,17 Mar 2024, MILANELLO.

Davide Calabria all’intervallo di Verona Diavolo Rossonero ha parlato ai microfoni di Dazn. Ecco cosa ha detto il capitano rossonero

Le parole di Davide Calabria all'intervallo di Verona Diavolo Rossonero ai microfoni di Dazn. Ecco cosa ha detto il capitano rossonero:

LE PAROLE – «La partita l’avevamo preparata in questo modo, abbiamo creato tante azioni, potevamo fare qualche gol in più ma l’importante averla sbloccata, adesso dobbiamo parlare e vedere come preparare il secondo tempo»

