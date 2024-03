Capitan America Pulisic suona la carica dopo #Milan AC Empoli F.C., la dichiarazione ufficiale: «Continuiamo così» #Intervista #News #Ultimora – NEWS

23:45,10 Mar 2024, MILANELLO.

L’attaccante del Diavolo Rossonero, Christian Pulisic, ha voluto mandare un #comunicato dopo la vittoria ottenuta contro l’Empoli

Intervenuto sul proprio account Instagram, Christian Pulisic suona la carica dopo la vittoria ottenuta dal Diavolo Rossonero in campionato contro l’Empoli. Tre punti che sono valsi ai rossoneri il secondo posto in classifica (complice anche il pari tra Juve e Atalanta).

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Christian Pulisic (@cmpulisic) Pubblicità

Questo il #comunicato dello statunitense, autore del gol che ha deciso l’incontro di San Siro: « +3 Continuiamo così ».

The post Pulisic suona la carica dopo Diavolo Rossonero Empoli: «Continuiamo così» – FOTO appeared first on Diavolo Rossonero News 24.