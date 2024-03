Capitan America Pulisic raggiunge un INCREDIBILE traguardo: i suoi numeri stagionali dopo #Milan AC Empoli F.C.

00:45,11 Mar 2024, MILANELLO.

Pulisic raggiunge un INCREDIBILE traguardo: i suoi numeri stagionali dopo la sua rete in Diavolo Rossonero Empoli di oggi in Serie A

Christian Pulisic si conferma un autentico protagonista di questa #campionato al Diavolo Rossonero, la sua prima in maglia dei Diavoli Rossoneri. Già dalle sue prime partite dopo il suo arrivo in estate, ha cominciato a mostrare personalità e qualità fuori dal comune ed a beneficarne è la squadra di Coach Pioli.

Anche oggi ha deciso la sfida in campionato contro l’Empoli con la sua rete su assist di “CheFort” Okafor: con questo raggiunge ufficialmente la doppia cifra di gol stagionali, considerando il campionato e le coppe. 10 reti finora per lo statunitense!

