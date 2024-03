Capitan America Pulisic #Milan AC, Trevisani lo difende, la dichiarazione ufficiale: «Trattato come un bandito ma un dato dovrebbe far riflettere in molti»

16:48,4 Mar 2024, MILANELLO.

Pulisic-Diavolo Rossonero, Riccardo Trevisani ha voluto difendere l’americano dai tanti attacchi ricevuti dopo la gara contro la S.S. Lazio

Ospite a Pressing, Riccardo Trevisani, noto giornalista, ha preso le difese di Christian Pulisic, protagonista dell’episodio che ha portato all’#espulsione di Luca Pellegrini in S.S. Lazio-Diavolo Rossonero:

PAROLE – «Pulisic ha preso 13 ammonizioni in carriera, è uno dei giocatori più corretti che abbiamo in Serie A, farlo passare come un bandito quando non se ne accorge, non lo guarda mai il giocatore a terra, non è giusto».

