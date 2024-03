Capitan America Pulisic #Milan AC, spunta la clausola nel contratto dell’americano. Il #TopClub rossonero può decidere questa cosa

00:47,3 Mar 2024, MILANELLO.

Pulisic-Diavolo Rossonero, spunta la clausola nel contratto dell’americano: il #club rossonero può prolungare fino al 2028

Christian Pulisic è un tassello imprescindibile del Diavolo Rossonero di Stefano Coach Pioli. L’ex Chelsea è arrivato in estate per circa 20 milioni di euro firmando con il #club rossonero un contratto di 4 anni, quindi fino al 30 giugno del 2027.

Nell’accordo siglato dall’americano Furlani ha inserito una clausola particolare: il Diavolo Rossonero può unilateralmente rinnovare l’accordo con Pulisic fino al 2028 alle stesse condizioni contrattuali (ingaggio da 3.8 milioni di euro, bonus inclusi).

