Capitan America Pulisic #Milan AC, spunta il #Dietro le Quinte: in estate aveva un obiettivo, ora gli scenari si sono ribaltati

09:48,20 Mar 2024, MILANELLO.

Pulisic Diavolo Rossonero, spunta il RETROSCENA: in estate aveva un obiettivo, ora gli scenari si sono completamente ribaltati

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha parlato di Christian Pulisic, che sta vivendo un’ottima prima #campionato con la maglia dei Diavoli Rossoneri. Il Diavolo Rossonero lo ha prelevato dal Chelsea e lui pensava di doversi giocare il posto da titolare con Chukwueze.

Invece in poco tempo si è conquistato la fascia di sua competenza e non l’ha più lasciata. L’americano sta vivendo probabilmente la sua miglior #campionato in assoluto in termini di gol, assiste e supporto alla squadra.

