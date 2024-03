Capitan America Pulisic #Milan AC, mossa a sorpresa dei diavoli rossoneri: esterno incredulo, come cambia il prossimo #futuro

10:48,21 Mar 2024, MILANELLO.

Pulisic-Diavolo Rossonero, mossa a sorpresa dei rossoneri che sono pronti ad attivare l’opzione di rinnovo dell’americano. La situazione

Come riportato da Tuttosport, il calcio#mercato Diavolo Rossonero sta per prendere un’importante decisione sul prossimo #futuro di Christian Pulisic, assoluto protagonista della squadra di Stefano Coach Pioli con ben 12 reti segnate in #campionato finora.

L’estate scorsa, arrivando dal Chelsea, Pulisic ha firmato con i rossoneri un contratto fino al 30 giugno del 2027 da 3.8 milioni di euro a #campionato, bonus inclusi. Nell’accordo è stata poi inserita una clausola che permetterebbe al Diavolo Rossonero di estendere il contratto di Pulisic fino al 2028 in maniera unilaterale alle stesse condizioni economiche attuali. Ebbene, i rossoneri hanno informato l’americano di voler procedere con tale opzione entro l’inizio del prossimo calcio#mercato.

