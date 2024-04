Capitan America Pulisic #Milan AC, il padre spaventa i tifosi, la dichiarazione ufficiale: «Vuole restare ma il calcio è business» #Intervista #News #Ultimora

15:45,2 Apr 2024, MILANELLO.

Il padre di Pulisic, intervenuto a Soccer Unplugged spaventa i tifosi del Diavolo Rossonero circa il prossimo #futuro del figlio in rossonero Le parole del padre di Pulisic, Mark, intervenuto a Soccer Unplugged. Una dichiarazioni su tutte spaventa i tifosi del Diavolo Rossonero circa il prossimo #futuro del figlio in rossonero: LE PAROLE – «Il calcio cambia in fretta […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Pulisic Diavolo Rossonero, il padre spaventa i tifosi: «Vuole restare ma il calcio è business» appeared first on Diavolo Rossonero News 24.