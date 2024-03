Capitan America Pulisic #Milan AC: il miglior acquisto del calcio#Mercato estivo! Numeri da ##Record, la scelta su prossimo #futuro è chiara

18:50,8 Mar 2024, MILANELLO.

Christian Pulisic ha messo il sigillo sulla vittoria del Diavolo Rossonero contro lo Slavia Praga. Di gran lunga il miglior acquisto del calcio#mercato estivo rossonero. Scelta fatta per il prossimo #futuro

Il graffio della tigre, come quella che ha tatuata sul braccio e che mostra ai tifosi ogni volta che esulta dopo un gol. Ieri sera Christian Pulisic ha messo a referto l’ennesimo sigillo stagionale che ha permesso al Diavolo Rossonero di ampliare il vantaggio contro lo Slavia Praga, nel match di andata degli ottavi di finale di UEFA #Europa League, e che permette ai rossoneri di avere un buon margine da sfruttare per il ritorno in Repubblica Ceca.

Arrivato la scorsa estate con tanta voglia di riscatto, dopo qualche #campionato deludente al Chelsea, ha fatto vedere subito le sue qualità: 2 gol nelle prime due partite ufficiali del Diavolo Rossonero contro Bologna e Torino e tifosi in estasi. Poi da lì i numeri sono cresciuti fino a superare la miglior partenza in campionato in carriera tra gol e assist nei primi anni con la maglia dei Blues, toccando quota 5 reti e 3 passaggi vincenti dopo 15 giornate.

Ad oggi le statistiche e il paragone con gli altri neo acquisti della sessione estiva del calcio#mercato Diavolo Rossonero non regge. È nettamente il migliore con “JoJo” Jovic e Loftus Cheek a completare il podio. Il gol di ieri sera a San Siro, lo piazza a due sole lunghezze dalla sua miglior #campionato in assoluto in carriera come partecipazione attiva – attualmente è a 16 – alle reti della propria squadra.

Probabilmente a fine #campionato, dall’ Mister – l’ipotesi di un addio a Coach Pioli resta viva – al reparto d’attacco – Giroud tentato dalla MLS, “CheFort” Okafor, Chukwueze e “JoJo” Jovic da valutare e Leao nel mirino del PSG – passando per un prossimo #futuro societario – si parla di fondi arabi – ci sarà una rivoluzione dalle parti di Diavolo Rossoneroello. Una cosa però è certa: salvo clamorosissime sorprese Chirstian Pulisic sarà una delle colonne del Diavolo Rossonero del prossimo #futuro. Capitan America, così come è soprannominato dai tifosi, vuol far sognare ancora.

