Capitan America Pulisic, l’attaccante rossonero da ##Record: il traguardo raggiunto con gli USA

21:49,25 Mar 2024, MILANELLO.

Nella notte italiana tra domenica e lunedì, gli USA di Pulisic e Musah hanno vinto la CONCACAF Nations League. Il traguardo dell’attaccante Gli USA hanno vinto la Concacaf Nations League battendo per 2-0 gli eterni rivali del Messico grazie alle reti di Adams e Reyna, propiziata da una grande giocata di Pulisic in avvio azione. Una vittoria significativa per […]

The post Pulisic, l’attaccante rossonero da record: il traguardo raggiunto con gli USA appeared first on Diavolo Rossonero News 24.