Capitan America Pulisic, insulti a lui e alla sua famiglia dopo Lazio #Milan AC: cos’è successo – NEWS

14:48,2 Mar 2024, MILANELLO.

Pulisic, insulti a lui e alla sua famiglia dopo Lazio Diavolo Rossonero: cos’è successo. Gravi minacce allo statunitense dalla tifoseria avversaria

Brutto episodio che si sussegue agli strascichi che si porta con sé Lazio Diavolo Rossonero: stavolta la vittima è Christian Pulisic. Lo statunitense è stato preso di mira pesantemente da una parte della tifoseria laziale che sui social si è sfogata, prendendosela con il calciatore il quale ha causato due dei tre rossi estratti da Di Bello nei confronti dei calciatori biancocelesti (su tutti, gli viene contestato il suo atteggiamento antisportivo in occasione dell’espulsione di Pellegrini).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Diavolo Rossonero Pulse (@milanpulse_)

La pagina Diavolo Rossonero Pulse ha fatto una raccolta di questi vergognosi insulti con auguri di morte al giocatore e alla sua famiglia. Parole ed esternazioni del tutto vergognose, con auguri di morte per lui e i suoi familiari.

