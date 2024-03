Capitan America Pulisic ha messo tutti d’accordo, Borghi, la dichiarazione ufficiale: «È il migliore acquisto dell’estate del #Milan AC» #Intervista #News #Ultimora

23:48,18 Mar 2024, MILANELLO.

Pulisic ha messo tutti d’accordo, Borghi: «È il migliore acquisto dell’estate del Diavolo Rossonero». Le parole del telecronista

Stefano Borghi ha analizzato a Taconazo le ultime prestazioni di Pulisic con i rossoneri.

PAROLE – «Per me Pulisic è un giocatore forte a livello internazionale. È giovane, ma ha un’esperienza incredibile, ha sempre militatato in top #club. È un attaccante che gioca sull’esterno. Oggi se vuoi essere una squadra di rango a livello internazionale e giochi col tridente, i tuoi esterni devono essere degli attaccanti da doppia cifra. Pulisic ha avuto il problema della continuità fisica in questi anni ed è una cosa che si può risolvere. Fa specie dirlo nel Diavolo Rossonero, però questo è quanto. Credo sia un giocatore perfetto per il calcio italiano, dove se salti l’uomo e sai smarcarti trovi degli spazi. È senza dubbio per rendimento il miglior acquisto dell’estate del Diavolo Rossonero».

