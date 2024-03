Capitan America Pulisic e Musah trionfano in Nations League Concacaf: battuto il Messico in finale

10:49,25 Mar 2024, MILANELLO.

Pulisic e Musah trionfano in Nations League Concacaf: i due rossoneri hanno battuto il Messico nella finale di questa notte È stata una notte da incorniciare per Christian Pulisic e Yunus Musah. I due rossoneri, infatti, hanno trionfato con gli Stati Uniti nella finalissima di Nations League Concacaf. Gli USA hanno battuto 2-0 il Messico […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Pulisic e Musah trionfano in Nations League Concacaf: battuto il Messico in finale appeared first on Diavolo Rossonero News 24.