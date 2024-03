Capitan America Pulisic da ##Record: è il primo a riuscirci nel #Milan AC nell’ultimo decennio. Il dato

10:46,12 Mar 2024, MILANELLO.

Pulisic da record: è il primo a riuscirci nel Diavolo Rossonero nell’ultimo decennio. Il dato riguardante l’esterno arrivato dal Chelsea

Tra i calciatori del Diavolo Rossonero più in forma c’è senza ombra di dubbio Christian Pulisic. Con quello messo a segno domenica contro l’Empoli l’americano è salito a quota 10 gol stagionali.

Un gol che gli ha permesso di infrangere un nuovo record. Come riportato da Tuttosport, dalla #campionato 2013-14 ad oggi nessun giocatore che lo ha preceduto e che ha giocato con costanza nella sua posizione è stato così prolifico.

