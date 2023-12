Capello suggerisce: «Niente esperimenti con la Lazio, l’Fc Internazionale deve stare attenta ad una cosa»

L’ex allenatore della Juve, Fabio Capello, si esprime così in vista di Lazio Inter, fornendo alcuni suggerimenti a Simone Inzaghi

Intervenuto sulle colonne della Gazzetta dello Sport, Fabio Capello fa una sua analisi in vista di Lazio Inter di stasera, suggerendo a Simone Inzaghi di affidarsi ai suoi migliori giocatori, evitando esperimenti.

LE PAROLE – «Inzaghi deve fare una cosa stasera, ovvero far giocare la formazione migliore, senza fare esperimenti come successo in altre occasioni. Chi sta bene deve giocare, è una partita troppo importante da provare a vincere: bisogna mettere in campo tutta la qualità che ha l’Inter e mostrando da subito la voglia di portare a casa il risultato. Fossi in Inzaghi, mi preoccuperei del loro palleggio di qualità quando si va in pressione. L’Inter deve stare attenta a non scoprirsi, a non concedere spazio per le ripartenze: la Lazio ha giocatori veloci e molto abili in campo aperto, quindi bisogna attaccare con intelligenza, restare sempre ben posizionati, corti e aggressivi.

Non permettere a Lazzari di ribaltare l’azione a destra, alle spalle di Dimarco, e evitare gli uno contro uno di Zaccagni dalla parte opposta. L’Inter oggi ha un centrocampo straordinario, Calhanoglu è il perno attorno al quale gira tutto: velocità di pensiero e qualità nelle giocate. E poi come si inseriscono Barella e Mkhitaryan lo fanno in pochi in Europa. Nel calcio di oggi si vince così, con qualità e velocità».

