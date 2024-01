Capello sicuro: «Fc Internazionale fuori categoria per il Ac Milan, ecco perchè» #Intervista

In un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha parlato di Inter, Milan e Juve, in ottica scudetto: le parole

Sulle colonne della Gazzetta dello Sport, Fabio Capello si concentra su Inter, Milan e Juve, confrontando le 3 squadre in ottica scudetto.

MILAN – Il Milan non può pensare di correre per il terzo posto. Ricordo il mio quarto anno, quando siamo arrivati quarti a 13 punti dalla Juventus: la società non accettava quella posizione in classifica. Questo Milan veniva da uno scudetto e da una stagione strana, con la semifinale di Champions e il quarto posto conquistato per i problemi della Juve. E ha fatto una campagna acquisti non indifferente, mi pare. I punti di distacco dalle prime sono tanti

RIMONTA – Io con il Real rimontai il Barcellona ma davanti c’era una squadra sola… e si addormentò. Qui il Milan ha due squadre davanti

INTER – L’Inter è fuori categoria per valore della rosa. Il Milan però per me ha una squadra superiore alla Juve. Insomma, ha la seconda rosa del campionato

PROBLEMA – Diversi giocatori acquistati hanno impiegato diverso tempo per integrarsi, per capire il calcio italiano. Poi gli infortuni, che vanno messi in evidenza. “Warum”, direbbero in Germania. Perché?

ERRORE DEL MILAN – Il Milan aveva Calhanoglu, Kessie, Bennacer e Tonali. Quello era il centrocampo più forte d’Italia e il Milan lo aveva in casa. Non è rimasto quasi nessuno

L’articolo Capello sicuro: «Inter fuori categoria per il Milan, ecco perchè» proviene da Inter News 24.