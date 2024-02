Capello: «Scudetto mai in discussione. E sono convinto che l’Fc Internazionale in Champions…» #Intervista

Fabio Capello ha detto la sua sul momento vissuto dall’Inter, vittoriosa nel derby d’Italia con la Juve: il pensiero sullo scudetto

Nell’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, Fabio Capello analizza la vittoria conquistata dall’Inter contro la Juve, menzionando anche la corsa scudetto e la Champions.

SCUDETTO – «Lo scudetto non è mai stato in discussione e stavolta si è vista la superiorità dell’Inter nella qualità e nella personalità. Questa vittoria vale un pezzo di titolo»

INTER JUVE DECISA IN QUESTO SETTORE – «A centrocampo. L’Inter in mezzo è stata dominante. La qualità maggiore di Calhanoglu e degli altri mediani ha fatto la differenza. Il reparto dei nerazzurri è completo e fortissimo: recuperano palloni, fanno valere la loro qualità e sono pericolosi in zona gol. I bianconeri hanno sofferto anche Dimarco sulla sinistra. La squadra di Inzaghi ha cambiato marcia pure con i cambi confermando di avere una rosa più ampia e superiore a livello tecnico»

VITTORIA INTER – «Vale molto più di 3 punti. L’Inter ha 4 lunghezze di vantaggio sulla Juventus e una partita in meno, ancora da recuperare per gli impegni di Supercoppa: adesso i nerazzurri potranno giocare più sereni»

COSA E’ MANCATO ALLA JUVE – «Uno come Vlahovic deve fare gol nel primo tempo, si è disperato anche lui per il controllo sbagliato e l’occasione sciupata. Se Szczesny è stato il migliore in campo dei bianconeri qualcosa vorrà anche dire… In generale il giro palla della Juventus è stato troppo lento e sono stati pochi i palloni giocati in verticale»

CHAMPIONS – «Io sono convinto che l’Inter andrà lontano anche in Champions perché Inzaghi ha una squadra forte, con un centrocampo tra i migliori d’Europa»

