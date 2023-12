Capello: «Nessuno come Charas. Fc Internazionale poco sotto Real e City»

Mister Fabio Capello si è espresso sulla forza dell’Inter: le sue parole sui nerazzurri

Intervistato da La Gazzetta dello sport Fabio Capello ha parlato del grande inizio di stagione dell’Inter:

CALHANOGLU – «Nessuno in Italia ha un punto di riferimento come Calhanoglu. E pochissime squadre al mondo hanno le mezzali così brave ad attaccare lo spazio, a supportare le punte inserendosi in area o arrivando a rimorchio al limite. E che sanno garantire equilibrio alla squadra e protezione alla difesa».

CENTROCAMPO – «E’ la chiave di questo bell’inizio di stagione. La grande forza dell’Inter è la mediana, dove c’è il giusto mix di qualità, interdizione, visione di gioco, inserimento. Calha è un gran direttore d’orchestra, Barella e Mkhitaryan hanno intelligenza tattica e qualità. E poi come prima alternativa c’è un certo Frattesi che a me piace tantissimo e che ogni volta che gioca lascia il segno. Tutti sanno fare gol o servire assist, tutti sanno aiutare la squadra nelle due fasi. L’Inter a livello dinamico e di qualità è stata costruita benissimo in mezzo, e poi giocare a cinque aiuta. Dove si pone l’Inter?Un gradino sotto a City e Real. Ma si può dire senza paura che il centrocampo di Inzaghi vale i migliori del mondo»

