Capello: «Fc Internazionale? Può sorprendere in Champions, ecco perché» #Intervista

Fabio Capello ha parlato dell’Inter nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport.

ROMA INTER – «Ci sarà da divertirsi all’Olimpico: Roma-Inter è una sfida che si porta dietro tanti significati, non soltanto per il nostro campionato. È un appuntamento importante per tutte e due le squadre, in un momento particolare della stagione. De Rossi, dopo il suo esordio sulla panchina giallorossa, affronta il primo ostacolo davvero duro».

DE ROSSI – «Sarà chiamato a un compito per niente facile: dovrà intuire quali potrebbero essere i punti deboli della capolista e, di conseguenza, sfruttarli a suo vantaggio. Sinceramente, in base non soltanto ai più recenti risultati ma anche alle ultime prestazioni, non riesco a scorgere chissà quali punti deboli nell’Inter».

INZAGHI – «Da oggi in poi, per Inzaghi e per i suoi giocatori il discorso si farà ancora più interessante: sono chiamati a mantenere la stessa concentrazione fino alla fine e a raggiungere la maturità che contraddistingue le grandi squadre. Sono curioso di scoprire se Inzaghi schiererà la formazione-tipo oppure se farà turnover. Può darsi che l’allenatore nerazzurro stia già impostando la sua marcia in vista degli ottavi di Champions League. Per la rosa che ha a disposizione, l’Inter si può permettere di correre su diversi fronti».

TURNOVER – «L’importante però sarà avere sempre la giusta misura. Non si possono sempre stravolgere le formazioni con cinque cambi dall’inizio in un colpo solo. Tanto per fare un esempio, a inizio stagione l’Inter se l’era cavata per un soffio contro la Real Sociedad in Coppa. Le è andata di lusso, ma i miracoli riescono al massimo una volta. Le rotazioni sono sì necessarie, ma non più di due o tre, altrimenti si rischia di compromettere l’equilibrio della squadra”. Inzaghi avrà fatto tesoro delle lezioni prese».

INTER IN CHAMPIONS – «Discutendo con i colleghi stranieri, tutti noi diamo favorite per la conquista della Champions il Real Madrid e il Manchester City. Ma poi avverto: non trascuriamo l’Inter, prima in Serie A e, mai dimenticarlo, finalista lo scorso anno. I nerazzurri hanno molta più convinzione, il loro rendimento deriva da un fatto psicologico, da una sicurezza che ormai hanno acquisito ad altissimo livello».

