Caos Napoli, è pronta la rivoluzione! Mazzarri vicino all’esonero: la circostanza

Caos Napoli, il presidente del Napoli De Laurentiis pronto a mandare via il tecnico azzurro. Ecco cosa sta succedendo

Caos in casa Napoli: dopo l’esonero di Garcia, è vicino all’addio anche l’attuale tecnico partenopeo Mazzarri. Aurelio De Laurentiis avrebbe già in mente come sostituire il tecnico.

Pubblicità

Secondo quanto riportato dal giornalista Matteo Moretto su X, il tecnico dei partenopei può essere esonerato prima della sfida di Champions League contro il Barcellona. I candidati? Francesco Calzona, CT della Slovacchia, il quale avrebbe già detto sì alla destinazione.

Pubblicità

Pubblicità

The post Caos Napoli, è pronta la rivoluzione! Mazzarri vicino all’esonero: la situazione appeared first on Juventus News 24.