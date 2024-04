Caos Camerun, nuovo allenatore annunciato dal Presidente della Repubblica, ecco l’approfondimento: la reazione di Eto’o

3 Apr 2024, 22:30, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Caos per il nuovo allenatore del Camerun, annunciato direttamente dal Presidente della Repubblica, c’è la risposta di Eto’o Situazione surreale nel Camerun. Il nuovo allenatore, Marc Brys, è stato infatti annunciato direttamente dalla Presidenza della Repubblica e non dalla Federcalcio camuranese, a cui capo c’è Samuel Eto’o, ex Internazionale. Ecco il comunicato ufficiale della FECAFOOT. […]

