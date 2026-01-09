Cannabis: una storia evolutiva ormai svelata

La pianta di cannabis, oggi al centro di dibattiti politici, economici e medici, rivela un nuovo segreto.

Un recente studio offre la prima evidenza sperimentale di come la Cannabis sativa abbia evoluto la capacità di sintetizzare i suoi principali cannabinoidi – THC, CBD e CBC.

La ricerca che riscrive l’origine dei cannabinoidi

I ricercatori hanno applicato una tecnica di ricostruzione di enzimi ancestrali per “resuscitare” proteine presenti nei progenitori antichi della cannabis.

Questi enzimi, attivi milioni di anni fa, non erano specializzati: potevano produrre simultaneamente più cannabinoidi da un unico precursore biochimico.

Con il tempo, eventi di duplicazione genetica hanno generato enzimi sempre più specifici, ciascuno responsabile della sintesi di un singolo composto: THC, responsabile degli effetti psicoattivi; CBD, con applicazioni cliniche; e CBC, promettente per effetti antinfiammatori e analgesici.

Dal laboratorio alla biotecnologia

Oltre a colmare una lacuna fondamentale nella comprensione dell’evoluzione della cannabis, la ricerca apre nuove strade applicative.

Gli enzimi ancestrali, più flessibili di quelli moderni, potrebbero essere utilizzati in micro‑organismi per produrre cannabinoidi in modo controllato, riducendo la dipendenza dai coltivi tradizionali e permettendo di creare varietà con profili cannabinoidi ottimizzati.

Perché è importante questa scoperta

Comprendere l’origine evolutiva dei principali cannabinoidi permette di:

– interpretare la biodiversità naturale delle varietà di cannabis

– guidare programmi di selezione e breeding genetico più mirati

– sviluppare modelli biotecnologici per produzioni su larga scala

Prospettive per il futuro

Questa scoperta rappresenta un passo importante nella comprensione della cannabis come organismo vivente.

Il progresso nella ricerca genetica potrebbe tradursi in applicazioni concrete: varietà dedicate a specifiche esigenze terapeutiche o sistemi di produzione più sostenibili e sicuri.

Conoscere l’origine dei cannabinoidi aiuta a prendere decisioni scientifiche, industriali e politiche basate su dati reali e non su miti o paure.

