Cannabis: un metodo innovativo per identificare con precisione le cultivar

La ricerca punta a garantire sicurezza e uniformità dei lotti destinati all’uso terapeutico

La dirigenza scientifica e i laboratori dell’industria farmaceutica stanno affrontando una sfida complessa: assicurare che i prodotti a base di Cannabis mantengano costanza ed efficacia da un lotto all’altro. Un recente studio pubblicato sul Journal of Cannabis Research propone un approccio innovativo che combina l’analisi genetica con quella chimica, aprendo nuove prospettive per il controllo di qualità.

L’obiettivo principale della ricerca è garantire la riproducibilità dei medicinali a base di Cannabis. Il nuovo metodo mira a superare i limiti delle classificazioni tradizionali, spesso insufficienti per distinguere cultivar geneticamente diverse ma chimicamente simili.

Metodologia applicata alle cultivar di Cannabis

Per condurre lo studio, i ricercatori hanno utilizzato marcatori molecolari SSR (simple sequence repeat) in combinazione con la cromatografia liquida ad alte prestazioni (HPLC). Sono state analizzate tre cultivar clonali con elevato contenuto di THC, fornite da SOMAI Pharmaceuticals, al fine di caratterizzarne la composizione chimica e genetica.

L’analisi ha consentito di esaminare con dettaglio la struttura molecolare e i profili cannabinoidici delle piante, fondamentali per l’uso medico. Lo studio ha evidenziato che la genetica può rivelare differenze invisibili ai test chimici tradizionali.

Differenziazione genetica e chimica della Cannabis

I risultati indicano che, pur avendo profili chimici simili con THC superiore all’80% dopo purificazione, le cultivar mostravano differenze genetiche uniche. Marcatori specifici come ANUCS303 e C11CANN1 hanno permesso di distinguere con chiarezza ciascuna pianta, creando un’identità univoca per ogni campione.

Questo approccio conferma che affidarsi solo all’analisi dei cannabinoidi (chemiotipo) non basta per garantire la qualità e la sicurezza dei lotti destinati alla terapia.

Integrazione tra analisi genetica e chimica

L’innovazione dello studio consiste nell’incrociare i dati genetici (genotipo) con i profili chimici, creando una vera e propria “impronta digitale” della pianta. Questa duplice analisi assicura che ogni lotto farmaceutico mantenga la stessa efficacia terapeutica, riducendo l’impatto della naturale variabilità genetica della Cannabis.

Diversi studi recenti sottolineano che questa integrazione è cruciale per la sicurezza dei pazienti. Anche cultivar chimicamente simili possono presentare differenze genetiche importanti, che influenzano la presenza di cannabinoidi minori e la purezza complessiva dei prodotti.

L’importanza dell’impronta digitale delle piante di Cannabis

Le etichette commerciali non sempre riflettono l’esatta composizione della pianta. L’eterozigosità della Cannabis può generare discrepanze tra i lotti, rendendo necessaria la validazione genetica. Lo studio dimostra che combinare analisi chimica e marcatori genetici consente di ottenere una verifica completa dell’identità delle piante.

Questo approccio diventa un criterio fondamentale per garantire l’equivalenza terapeutica tra lotti, rispettando le normative più rigide e assicurando prodotti sicuri e affidabili per il settore farmaceutico.

Prospettive per il futuro

L’adozione di questa metodologia potrebbe rivoluzionare il controllo qualità nella produzione di medicinali a base di Cannabis. La combinazione di analisi genetica e chimica offre un modello replicabile e scientificamente solido, capace di migliorare la sicurezza dei pazienti e la trasparenza dell’industria.

Con l’espansione del mercato terapeutico della Cannabis, strumenti come l’“impronta digitale” delle piante potrebbero diventare lo standard per la certificazione dei lotti, aprendo la strada a una produzione più precisa e controllata.

Investigative Journalist – FreeWeed Associated Press