Cannabis terapeutica sicura ed efficace per gli anziani: nuovo studio conferma i benefici per dolore e qualità della vita

Un recente studio conferma che la cannabis può essere una soluzione efficace per migliorare la qualità della vita degli anziani con dolori cronici e disturbi del sonno.

Un nuovo studio condotto su un campione di 229 pazienti anziani (con età media di 66,7 anni) ha concluso che l’uso di cannabis terapeutica, in particolare prodotti a base di CS* (cannabis*), è un trattamento sicuro ed efficace per ridurre il dolore, migliorare il sonno e migliorare la qualità della vita. Lo studio, pubblicato alla fine di febbraio sulla rivista Cannabis, ha esaminato pazienti provenienti dalla British Columbia e Ontario, Canada, la maggior parte dei quali soffriva di dolore cronico e artrite.

I risultati indicano che circa il 90% dei partecipanti ha utilizzato la marijuana terapeutica per trattare il dolore e ha notato miglioramenti significativi in diversi aspetti della loro vita, in particolare nel dolore, nel sonno e nella qualità complessiva della vita. Inoltre, più della metà dei pazienti ha ridotto l’uso di altri farmaci dopo aver iniziato il trattamento con CS*, con una significativa diminuzione dei costi per i farmaci prescritti.

Un trattamento più sicuro e con meno effetti collaterali

La cannabis terapeutica, somministrata principalmente tramite prodotti commestibili e estratti (piuttosto che fumo o vaporizzazione), ha portato a miglioramenti evidenti in termini di riduzione del dolore e miglioramento della qualità del sonno. Solo il 5% dei partecipanti ha riportato effetti collaterali minori come nausea o una sensazione di “troppo alto”, ma nessuno ha riportato effetti gravi.

I pazienti hanno anche segnalato una riduzione della necessità di farmaci antidolorifici tradizionali, con una diminuzione significativa dei costi associati ai farmaci da prescrizione. I costi mensili dei farmaci sono scesi da una media di $74,10 a $28,70 dopo sei mesi di utilizzo della cannabis terapeutica, con un risparmio medio di circa il 61%.

Un trattamento sempre più scelto dagli anziani

Lo studio rappresenta uno dei più grandi studi longitudinali condotti su pazienti anziani che usano cannabis per scopi terapeutici. La ricerca indica che la cannabis potrebbe rappresentare una valida alternativa ai farmaci convenzionali per il trattamento di disturbi legati all’invecchiamento, come il dolore cronico e i disturbi del sonno.

Oltre a migliorare la qualità della vita dei pazienti, la cannabis terapeutica sta dimostrando un impatto positivo anche sui costi sanitari complessivi, con una significativa riduzione nella spesa per farmaci e trattamenti. I risultati di questo studio incoraggiano ulteriori ricerche per esplorare l’efficacia della cannabis come trattamento per gli anziani.

Riepilogo breve

Questo studio sottolinea i benefici della cannabis terapeutica per gli anziani, con miglioramenti clinicamente significativi in dolore, sonno e qualità della vita. La riduzione nell’uso di farmaci tradizionali e nei costi di trattamento fa della cannabis una scelta promettente per il trattamento dei disturbi legati all’invecchiamento. Con effetti collaterali limitati e vantaggi economici, l’uso di CS* potrebbe diventare una soluzione terapeutica sempre più diffusa tra gli anziani.

In conclusione, sebbene il trattamento con cannabis per scopi terapeutici sia ancora un tema di discussione in molte regioni, i risultati di questo studio fanno ben sperare per il futuro dell’uso della cannabis come medicina per le persone anziane.

