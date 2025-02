Cannabis Terapeutica e Genitorialità: Uno Studio Neozelandese Sfida i Pregiudizi

Pubblicità

Uno studio finanziato dal governo della Nuova Zelanda e pubblicato sulla rivista Drug and Alcohol Review ha esplorato l’impatto dell’uso di cannabis terapeutica sulle madri, rivelando benefici inaspettati. Secondo la ricerca, l’accesso alla cannabis medica aiuta le madri a essere più presenti, pazienti e in grado di gestire meglio le proprie esigenze di salute, migliorando così la loro esperienza genitoriale.

Lo studio e i risultati

L’indagine ha coinvolto 15 donne con figli di età compresa tra i 4 e i 18 anni, tutte utilizzatrici di cannabis terapeutica o proveniente dal mercato grigio. Le partecipanti hanno condiviso le loro esperienze, evidenziando come la cannabis le abbia aiutate a gestire ansia, dolore cronico, endometriosi, artrite e disturbi dell’umore come depressione e disturbo da stress post-traumatico.

Molte madri hanno dichiarato di evitare il consumo in presenza dei figli, riservandolo alle ore serali dopo aver completato i doveri genitoriali. Tuttavia, hanno anche cercato di normalizzare l’uso della cannabis terapeutica attraverso conversazioni aperte con i propri figli, presentandola come un medicinale alla pari di altri farmaci.

Cannabis e maternità: un cambio di prospettiva?

Tradizionalmente, la ricerca sulla cannabis e la maternità si è concentrata sui potenziali rischi per la gravidanza e l’allattamento, mentre pochi studi hanno analizzato i benefici per la genitorialità. Questo studio suggerisce che la legalizzazione della cannabis terapeutica potrebbe contribuire a cambiare gli atteggiamenti sociali, riducendo lo stigma e riconoscendo il diritto delle donne a gestire la propria salute con terapie alternative.

Sebbene il campione fosse ristretto, i risultati sollevano interrogativi su come la cannabis possa essere vista non solo come una sostanza ricreativa, ma anche come uno strumento per migliorare il benessere familiare e la qualità della vita.

