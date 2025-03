Cannabis terapeutica e cancro: un nuovo studio evidenzia benefici e ostacoli economici

Pubblicità

Un recente studio condotto in Minnesota ha rivelato che i pazienti oncologici che utilizzano marijuana terapeutica sperimentano un miglioramento significativo dei sintomi legati alla malattia. Tuttavia, i costi elevati della cannabis rappresentano un ostacolo per molti pazienti, sollevando interrogativi sull’accessibilità di questa terapia.

I risultati dello studio

La ricerca, pubblicata sulla rivista Cannabis, ha analizzato le risposte di 220 pazienti affetti da cancro iscritti al programma statale di cannabis terapeutica. I risultati hanno mostrato che la maggior parte degli intervistati ha riportato un miglioramento dei sintomi, in particolare per dolore, insonnia, ansia e depressione, con percentuali comprese tra l’83% e il 91%. Anche disturbi come anoressia e problemi digestivi hanno mostrato miglioramenti per il 69-80% dei pazienti.

Un aspetto rilevante dello studio è che non ci sono state differenze significative tra i pazienti con situazioni economiche diverse in termini di benefici percepiti. Tuttavia, coloro che avevano meno disponibilità economica erano più propensi a interrompere l’uso della cannabis terapeutica o a ridurne il consumo a causa dei costi elevati.

Accesso alla cannabis e problemi economici

Uno dei problemi principali emersi riguarda il costo della marijuana terapeutica, che non è coperto dai piani sanitari e dalle assicurazioni. Questo obbliga i pazienti a sostenere interamente le spese, rendendo la terapia inaccessibile a chi ha risorse economiche limitate.

Il rapporto sottolinea che il 54% dei pazienti con minore disponibilità economica ha dovuto ridurre o interrompere l’uso della cannabis rispetto al 32% di quelli con maggiore stabilità finanziaria. Inoltre, l’85% di coloro che hanno ridotto il consumo ha citato il costo come fattore principale.

Gli autori dello studio evidenziano che, se la cannabis è un trattamento efficace per alleviare i sintomi oncologici, dovrebbero essere previste politiche di sostegno per garantire che tutti i pazienti abbiano accesso a questa terapia.

Cannabis terapeutica e riduzione degli antidolorifici

Oltre ai benefici per i pazienti oncologici, un altro studio condotto in Minnesota su circa 10.000 pazienti con dolore cronico ha dimostrato che la marijuana terapeutica può ridurre la necessità di altri farmaci antidolorifici.

Secondo il rapporto, quasi un quarto (24,6%) dei pazienti che assumevano altri analgesici ha ridotto il loro utilizzo nei sei mesi successivi all’inizio del trattamento con cannabis. Questo suggerisce che la marijuana potrebbe avere un ruolo nella gestione del dolore cronico, potenzialmente riducendo la dipendenza da farmaci tradizionali.

L’uso della cannabis tra i malati di cancro

Secondo il National Cancer Institute (NCI), tra il 20% e il 40% dei pazienti oncologici utilizza prodotti a base di cannabis per gestire gli effetti collaterali della malattia e delle cure. Tuttavia, l’agenzia sottolinea che la ricerca sull’efficacia e sulla sicurezza di questi prodotti è ancora limitata, rendendo necessarie ulteriori indagini per stabilire protocolli di trattamento più chiari.

Riepilogo breve

Lo studio ha evidenziato che la cannabis terapeutica è efficace nel ridurre i sintomi legati al cancro, con percentuali di miglioramento superiori all’80% per dolore, ansia e insonnia. Tuttavia, il costo elevato limita l’accesso ai pazienti con difficoltà economiche, rendendo necessarie politiche per garantire una maggiore equità sanitaria.

Commento personale: Il dibattito sulla cannabis terapeutica è destinato a crescere, soprattutto per quanto riguarda l’accessibilità economica. Se la marijuana può realmente migliorare la qualità di vita dei malati di cancro, dovrebbe essere garantita a tutti, indipendentemente dalla situazione finanziaria. Un maggiore supporto da parte delle istituzioni potrebbe fare la differenza nel futuro della medicina integrativa.

