Studio FreeWeed – L’Impatto della Legalizzazione della cannabis: un’analisi economica

Un mercato sommerso che potrebbe diventare risorsa pubblica, e una battaglia di civiltà mai affrontata seriamente: lo studio dell’Associazione FreeWeed

La questione dei diritti civili

Partiamo dal principio: il tema della cannabis in Italia non può essere ridotto unicamente a una dimensione economica.

Al centro della discussione deve sempre restare il diritto individuale alla coltivazione per uso personale, che rappresenta un nucleo fondamentale di autodeterminazione e una vera svolta culturale per un Paese che ancora fatica ad affrontare senza pregiudizi certi temi.

Affrontare la questione in modo serio e senza pregiudizi è un segno di maturità culturale. Oggi, infatti, l’Italia non ha ancora compiuto una vera e propria svolta in questo senso. Il tema della coltivazione personale per uso privato non è stato mai trattato in modo adeguato, come dimostra la persistenza del mercato illegale di cannabis. Un’eventuale legalizzazione e regolamentazione di tale pratica, oltre a rappresentare un diritto civile, potrebbe ridurre drasticamente il legame tra consumatori e circuiti criminali. Ciò, da un lato, rappresenterebbe una valida alternativa alla logica del controllo repressivo, e dall’altro, segnerebbe un significativo miglioramento della sicurezza sociale.

Difendere questo diritto significa mettere al centro la persona e la sua libertà, in linea con una visione moderna e garantista dello Stato: si tratta di un nodo cruciale per un cambiamento autentico a livello culturale e sociale.



Un’economia parallela da miliardi

Accanto al piano dei diritti, esiste però un aspetto che non può più essere ignorato: quello economico.

In un contesto nazionale dove il debito pubblico ed il rilancio economico sono spesso argomenti centrali delle agende politiche, sorprende l’inerzia istituzionale verso un mercato che genera ogni anno miliardi di euro, pur restando completamente sommerso e gestito dalla criminalità organizzata.

Il mercato della cannabis in Italia, infatti, esiste già, è florido e incredibilmente profondo.

Solo che oggi, si muove nell’ombra.

La cannabis rappresenta una risorsa economica che potrebbe diventare fondamentale se solo venisse regolamentata; stimare l’impatto economico del mercato della cannabis non è facile, ma possiamo partire da alcune considerazioni di base. Secondo le stime più conservative, in Italia ci sarebbero circa 6 milioni di consumatori di cannabis, di cui 3 milioni abituali e 3 milioni occasionali.

Applicando un consumo medio mensile e un costo stimato per grammo, si arriva a un giro d’affari annuo di circa 5,76 miliardi di euro.

Una cifra monumentale, che oggi finisce quasi del tutto — per il 95% (togliendo i piccoli autoproduttori) — nelle mani della criminalità organizzata (circa 5,472 miliardi di euro).

La maggior parte di queste risorse, quindi, non solo alimenta le organizzazioni criminali, ma viene anche sottratta alle casse dello Stato, in termini di entrate fiscali. Se si considerassero le stime più alte, il valore del mercato sarebbe ancora maggiore.

La tabella del potenziale economico

Categoria N. consumatori Consumo medio mensile Spesa annua per persona Spesa totale annua Consumatori abituali 3.000.000 15 grammi 1.440 € 4.320.000.000 € Consumatori occasionali 3.000.000 5 grammi 480 € 1.440.000.000 € Totale mercato annuo 6.000.000 — — 5.760.000.000 €

Una possibile regolamentazione del mercato della cannabis potrebbe ristrutturare questo flusso economico, spostando gli introiti dal mercato illegale a quello legale. La regolamentazione, inoltre, potrebbe generare entrate fiscali significative, rafforzare la sicurezza per i consumatori e sostenere un’economia circolare virtuosa, che includa la coltivazione personale libera e responsabile.

Un altro aspetto da non sottovalutare è la possibilità che una parte dei consumatori scelga di autoprodurre la cannabis. Questo potrebbe ridurre la domanda nel mercato legale, ma anche limitare la dipendenza dai circuiti criminali.

Calcoli economici: l’effetto della Legalizzazione

Nel contesto del mercato della cannabis, è possibile stimare i costi annuali dei consumatori abituali e occasionali, nonché l’impatto economico complessivo.

Consumatori abituali

Ogni consumatore abituale consuma circa 15 grammi di cannabis al mese, con un prezzo medio di 8 euro per grammo. Il calcolo per ogni consumatore si presenta come segue:

15 grammi x 8 euro = 120 euro al mese

= 120 euro al mese x 12 mesi = 1.440 euro annui per persona

Moltiplicando questo importo per i 3 milioni di consumatori abituali stimati, si ottiene un totale annuale di:

1.440 euro x 3.000.000 = 4.320.000.000 euro annui.

Consumatori occasionali

I consumatori occasionali, invece, tendono ad acquistare circa 5 grammi di cannabis al mese, sempre al prezzo medio di 8 euro per grammo. Il calcolo per ogni consumatore occasionale risulta essere:

5 grammi x 8 euro = 40 euro al mese

= 40 euro al mese x 12 mesi = 480 euro annui per persona

Per i 3 milioni di consumatori occasionali, la spesa annuale totale sarebbe:

480 euro x 3.000.000 = 1.440.000.000 euro annui.

Valore complessivo del mercato “in nero”

Combinando le spese annuali dei consumatori abituali e occasionali, si arriva a un valore complessivo di:

4.320.000.000 euro (abituali) + 1.440.000.000 euro (occasionali) = 5.760.000.000 euro annui.

Questa cifra rappresenta il valore del mercato sommerso, che oggi sfocia in gran parte nelle mani della criminalità organizzata. Si stima che circa il 95% di questa somma finisca nelle mani delle organizzazioni criminali (togliendo un 5% di piccoli autoproduttori), ovvero:

95% di 5.760.000.000 euro = 5.472.000.000 euro.

Scenario con regolamentazione

Immaginando un mercato completamente regolato, si stima che una parte dei consumatori potrebbe decidere di autocoltivarsi la cannabis. Supponendo che il 15% dei consumatori decida di coltivare per proprio conto, il mercato legale rimanente rappresenterebbe il 85% dell’attuale mercato sommerso, pari a:

85% di 5.760.000.000 euro = 4.896.000.000 euro. 💰

Questo scenario suggerisce che una parte significativa del valore del mercato della cannabis potrebbe essere trasferita nel circuito legale, con un impatto positivo per l’economia e la società, grazie alla regolamentazione.

La Tassazione e le Entrate Fiscali per lo Stato Italiano

Il mercato della cannabis, se completamente regolato seguendo la proposta politica del Manifesto Collettivo, potrebbe diventare una risorsa economica importante per lo Stato italiano, generando entrate fiscali significative. Questo studio analizza il valore del mercato regolato della cannabis e gli effetti di una tassazione strutturata al 25%, suddivisa tra IVA e il fondo prevenzione e educazione, come proposto all’interno del Manifesto Collettivo.

Il mercato della cannabis, se sottoposto a una regolamentazione, potrebbe raggiungere una cifra stimata di 4.896.000.000 €. Tale cifra rappresenta una stima prudente del volume di transazioni che oggi avviene, per la maggior parte, nel mercato “in nero”. Con la legalizzazione, lo Stato potrebbe acquisire il pieno controllo di questo flusso economico, portando in evidenza una serie di benefici fiscali ed economici per il paese.

Introducendo una tassazione al 25% sul valore del mercato della cannabis, si prevede di raccogliere circa 1,224 miliardi di euro in entrate fiscali ogni anno. Tale percentuale si compone di 22% per IVA e 3% per il fondo prevenzione e educazione.

Ripartizione della tassazione

La suddivisione di questa tassazione è la seguente:

IVA al 22% :

Il 22% di 1,224 miliardi di euro va destinato all’ IVA , portando un importo di 1.073.760.000 € annui.

: Il 22% di va destinato all’ , portando un importo di annui. Fondo prevenzione e educazione al 3%:

Il 3% di 1,224 miliardi di euro sarebbe destinato al fondo per la prevenzione e l’educazione, con un totale di 146.880.000 € annui.

In sintesi, con l’introduzione di un sistema fiscale strutturato, si avrebbe una entrata fiscale totale di 1,224 miliardi di euro ogni anno, suddivisa tra le voci sopra indicate.

Impatti positivi per lo Stato italiano

Un mercato regolato della cannabis avrebbe effetti positivi su più fronti. Innanzitutto, permetterebbe di spostare risorse che attualmente finiscono nel circuito “in nero”, dove la maggior parte degli introiti va a vantaggio della criminalità organizzata. La legalizzazione e la regolamentazione di questo mercato, attraverso una tassazione corretta, porterebbero entrate fiscali dirette e prevedibili.

Inoltre, le risorse derivanti dal fondo per prevenzione e educazione potrebbero essere destinate a campagne informative e progetti educativi, creando una società più consapevole e sicura in merito all’uso della cannabis. Non solo, ma il mercato regolato garantirebbe maggiore sicurezza per i consumatori, che non dovrebbero più affidarsi alla criminalità per l’acquisto di cannabis, aumentando la legalità nel paese.

Con una regolamentazione completa del mercato della cannabis, l’Italia potrebbe non solo rafforzare le proprie entrate fiscali, ma anche ottenere importanti benefici per la sicurezza e la salute pubblica, riducendo il potere della criminalità e destinando risorse a progetti di prevenzione e educazione.

Oltre al potenziale guadagno fiscale, una regolamentazione completa del mercato della cannabis avrebbe numerosi impatti positivi sul Paese. In primo luogo, il passaggio del mercato alleggerirebbe la pressione sulle forze dell’ordine, consentendo loro di concentrare risorse su crimini più gravi. Inoltre, il controllo statale garantirebbe sicurezza per i consumatori, evitando l’acquisto di prodotti di dubbia qualità e pericolosi per la salute.

Una società più consapevole grazie ai fondi per prevenzione ed educazione potrebbe vedere la cannabis utilizzata in modo più responsabile, riducendo i rischi derivanti dall’uso smodato.

Un passo fondamentale per un cambiamento socio-economico positivo.

La cannabis, oggi oggetto di dibattiti polarizzati, può diventare una risorsa strategica per l’Italia se si dovesse procedere con una regolamentazione seria e ponderata. Non solo la libertà individuale ne guadagnerebbe, ma il Paese vedrebbe anche un significativo impatto economico e sociale positivo. È giunto il momento che il legislatore affronti senza pregiudizi la questione, considerando le opportunità che una legalizzazione responsabile potrebbe portare a tutti i livelli: sociale, economico, culturale.

In fondo, il percorso verso una regolamentazione del mercato della cannabis potrebbe diventare un simbolo di civiltà, un passo verso una società più libera, più giusta, e soprattutto più responsabile.

230 Visualizzazioni