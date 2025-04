Cannabis Light Out: Critica controcorrente sulla gestione del mercato

Il mercato della cannabis in Italia è stato oggetto di una lunga evoluzione legislativa che ha visto alti e bassi, sfociando in un contesto complesso che continua a suscitare discussioni e critiche.

Il panorama normativo della cannabis a basso contenuto di THC in Italia è stato regolato dalla legge n° 242 del 2 dicembre 2016, “Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa”. Questa normativa ha introdotto la possibilità di coltivare Cannabis sativa L., una varietà specifica della pianta di canapa, e ha aperto la strada alla produzione di numerosi prodotti derivati, tra cui cosmetici, alimenti e materiali biodegradabili. L’obiettivo dichiarato era di favorire lo sviluppo di un settore sostenibile, legato alle filiere agroindustriali, e di ridurre l’impatto ambientale attraverso l’uso della canapa.

La legge ha consentito la commercializzazione di prodotti a base di CBD (cannabidiolo), che non ha effetti psicoattivi, e ha dato il via alla diffusione di un nuovo mercato: quello della cosiddetta “cannabis light”. Tuttavia, nonostante le potenzialità economiche e ambientali della canapa, il quadro legislativo italiano è rimasto ambiguo e frammentato, con molte incertezze interpretative.

Nel maggio 2018, la circolare ministeriale n.5059 è intervenuta per chiarire le modalità di commercializzazione di prodotti derivati dalla canapa, specificando che tali prodotti devono essere privi di un contenuto di THC superiore allo 0,2%. Tuttavia, altre normative, come il Testo Unico sugli stupefacenti del 1990, aggiornato nel 2022, hanno complicato ulteriormente il panorama. Secondo quest’ultima normativa, la cannabis, indipendentemente dal contenuto di THC, è trattata come una sostanza stupefacente, ma sono state escluse dalle restrizioni le coltivazioni di canapa destinate esclusivamente a scopi industriali.

L’ambiguità normativa e le recenti modifiche

Il contesto è diventato ancora più complesso con l’introduzione del decreto legge sulla sicurezza del governo Meloni, che ha modificato la legislazione sulla canapa. In particolare, il decreto ha introdotto specifiche restrizioni riguardanti la produzione e distribuzione di infiorescenze di canapa. Sebbene la legge n° 242/2016 avesse dato un ampio respiro alla coltivazione di canapa, il nuovo decreto ha escluso espressamente le infiorescenze e i derivati (come estratti, resine e oli) dal mercato legale, proibendone la commercializzazione, la lavorazione, e la distribuzione. Inoltre, il divieto si estende alla coltivazione per il florovivaismo, limitandola esclusivamente a pratiche professionali.

Queste modifiche hanno sollevato una serie di critiche, soprattutto considerando che, fino a quel momento, il mercato della “cannabis light” era cresciuto notevolmente, e solo poche realtà spingevano veramente per una regolamentazione chiara e trasparente. In effetti, le forze politiche e le associazioni che avevano inizialmente promosso una legge di promozione della canapa si sono trovate spesso in difficoltà, mentre altre, più legate agli interessi economici, si sono adattate al sistema senza mai promuovere un’effettiva diffusione dell’informazione.

Il caso della Corte di giustizia europea e la questione della libera circolazione

Un altro elemento che ha contribuito a comporre il mosaico normativo della canapa è la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea del 2020, che ha sancito la libertà di circolazione del CBD all’interno dell’Unione. La Corte ha giudicato che il divieto francese di commercializzare prodotti contenenti CBD provenienti dalla canapa fosse in contrasto con il principio di libera circolazione delle merci, stabilito dalle normative europee. Il caso è nato in seguito a un procedimento contro un’azienda che vendeva liquidi contenenti CBD in Francia, paese in cui la vendita di prodotti derivati dalle infiorescenze di Cannabis sativa è vietata. Nonostante il prodotto fosse stato fabbricato in Repubblica Ceca e importato legalmente, la Corte ha ricordato che la canapa è considerata una pianta industriale e che, pertanto, il divieto imposto dalla Francia era ingiustificato.

Questa decisione della Corte ha rappresentato una vittoria per l’industria della canapa, che ha visto riconosciuto il diritto di vendere prodotti a base di CBD liberamente in tutta l’Unione Europea. Inoltre, ha messo in luce l’importanza di un quadro normativo comune che possa armonizzare le leggi sui prodotti derivati dalla canapa a livello europeo, favorendo la crescita del settore.

Il dibattito sulle recenti restrizioni imposte dal Decreto Sicurezza ha sollevato forti reazioni da parte di molteplici associazioni e operatori del settore della cannabis industriale. Tuttavia, è utile fermarsi a riflettere sulla storia di questa filiera e sugli sviluppi che hanno portato a una situazione così controversa. La domanda che sorge spontanea è: dove era la spinta normativa e l’impegno per una regolamentazione chiara e completa quando il mercato della cannabis light ha iniziato a espandersi senza controlli adeguati?

Un mercato senza regole e senza informazione adeguata

Quando il settore è esploso, molte attività commerciali hanno cominciato a vendere cannabis light senza una vera regolamentazione, né una chiara informazione sulle modalità di coltivazione, qualità del prodotto e rischi legati all’assenza di controlli. Molti si sono accontentati di una rapida espansione economica, ma senza curarsi troppo della qualità del prodotto né delle implicazioni sociali. Solo poche realtà, infatti, si sono prese la briga di fare vera informazione, eppure il mercato era in piena espansione, con negozi che vendevano “erbaccia” senza alcuna garanzia sulla provenienza o sui metodi di coltivazione.

L’evoluzione del settore e le criticità emerse

Il settore della cannabis light ha iniziato con intenti nobili, spinto da una motivazione sociale e politica, con la promessa di educare il pubblico riguardo ai benefici della canapa e alla necessità di una regolamentazione chiara. Tuttavia, nel corso degli anni, la situazione si è trasformata. Si è cominciato a concentrarsi esclusivamente sul lato economico, senza un reale impegno per l’informazione o l’educazione del consumatore. Le associazioni che promuovevano un approccio più etico e regolamentato sono state marginalizzate, mentre i più forti si sono piegati al sistema commerciale senza portare avanti alcuna vera proposta per il miglioramento del settore.

La lamentela attuale: un controsenso?

Oggi, con l’introduzione del Decreto Sicurezza che minaccia di mettere fine al mercato della cannabis light, ci si lamenta della chiusura del settore, ma dove erano tutte queste voci quando il mercato era in espansione senza regole? Dove erano le critiche contro l’assenza di una vera educazione e regolamentazione, quando le uniche preoccupazioni erano il guadagno rapido e la crescita esponenziale? Non si può ora piangere per le difficoltà che il settore sta affrontando, quando non si è fatto abbastanza per prevenire la situazione attuale: noi comunque siamo al fianco delle attività che invece hanno sempre fatto il loro lavoro seriamente ed in modo etico, distinguendosi proprio per queste qualità. Loro hanno tutto il diritto di lamentarsi, e sicuramente saranno quelle maggiormente danneggiate, come sempre.

Una necessaria autocritica

Non c’è dubbio che il Decreto Sicurezza abbia creato un grave danno al settore della cannabis light, ma bisogna anche fare un’autocritica. L’industria ha spinto per anni un prodotto senza investire in una vera regolamentazione e senza porre abbastanza attenzione a un’informazione trasparente per il consumatore. Le stesse realtà commerciali che ora lottano contro il Decreto, in molti casi, hanno trascurato di affrontare questi problemi in passato.

Analisi finale

Il mercato della canapa in Italia è stato, e continua a essere, influenzato da un susseguirsi di normative che a volte sembrano incoerenti e contraddittorie. Nonostante la legge del 2016 avesse gettato le basi per lo sviluppo di un settore agroindustriale legato alla canapa, il recente decreto legge e le altre normative hanno introdotto nuove restrizioni che potrebbero frenare la crescita di questo mercato. La difficoltà principale risiede nell’ambiguità normativa, che ha portato a interpretazioni contrastanti e, in alcuni casi, a una scarsa informazione da parte delle realtà commerciali. È quindi essenziale che vengano apportati ulteriori chiarimenti legislativi, per garantire una regolamentazione chiara e coerente, che possa favorire lo sviluppo del settore senza cadere in inutili contraddizioni.

Se il mercato della cannabis light ha vissuto una rapida espansione negli ultimi anni, è evidente che la mancanza di una vera e propria strategia informativa e regolamentaria coerente ha impedito una crescita sana e sostenibile del settore. L’industria ha bisogno di chiarezza, di una regolamentazione che promuova l’educazione sul tema e che sostenga le imprese che desiderano operare in modo responsabile.

Senza un adeguato supporto normativo e una regolamentazione unitaria, il mercato della canapa rischia di rimanere in un limbo giuridico, dove i benefici economici ed ambientali che potrebbe portare non si concretizzano pienamente.

In definitiva, è importante riconoscere che la regolamentazione e l’informazione sul settore della cannabis light sono sempre state necessarie. Ma piangere ora su ciò che è stato trascurato per anni non aiuta. La vera sfida del settore sta nell’affrontare la propria responsabilità e nel costruire un futuro che metta al centro la qualità, l’informazione e la legalità. Solo così si potrà evitare che questo settore venga considerato, come spesso accade, solo un business da sfruttare senza curarsi delle sue implicazioni sociali e legali.

