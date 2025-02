Cannabis e Carie Dentale: uno Studio approfondito

Pubblicità

Un recente studio condotto dai ricercatori della University at Buffalo School of Dental Medicine ha messo in luce una potenziale connessione tra l’uso di cannabis e l’aumento delle carie dentali. I risultati della ricerca, pubblicati nel Journal of the American Dental Association, si basano su un’analisi dei dati provenienti dal National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES). Questo studio trasversale ha esaminato le informazioni auto-riportate di 5.656 adulti, di età compresa tra i 18 e i 59 anni, raccolte tra il 2015 e il 2018.

I Dati dello Studio

I ricercatori hanno scoperto che l’uso regolare di cannabis è stato associato a un aumento significativo nella probabilità di sviluppare problemi dentali. In particolare, i consumatori frequenti di cannabis hanno mostrato un rischio del 17% maggiore di avere carie coronali non trattate, un incremento del 55% nelle probabilità di carie delle superfici radicolari e un 41% in più di probabilità di soffrire di grave perdita dentale, rispetto a coloro che non utilizzano cannabis. Gli autori dello studio hanno definito “uso frequente” come il consumo di cannabis, sotto forma di fiori o hashish, almeno una volta al mese per un periodo di 12 mesi.

Sebbene gli studi trasversali non possano stabilire relazioni causali definitive, questi dati suggeriscono un legame tra l’uso di cannabis e l’insorgenza di carie dentali, un aspetto che non può essere ignorato nel contesto della salute orale.

Il Ruolo della Secchezza delle Fauci

Il dott. Thomas Hoover, chirurgo dentale e parodontologo, ha offerto una spiegazione sulle cause di questi problemi dentali legati alla cannabis. “La cannabis provoca secchezza delle fauci, un fenomeno noto come xerostomia”, ha spiegato Hoover in un’intervista con GreenState. La secchezza delle fauci crea un ambiente ideale per la proliferazione dei batteri che causano le carie. Inoltre, non è solo il fumo di cannabis a presentare questo rischio, ma anche l’uso di prodotti edibili.

“Il consumo regolare di cannabis, soprattutto in forme commestibili, riduce la produzione di saliva, creando un terreno fertile per la crescita dei batteri cariogeni”, ha aggiunto il dottore. Tuttavia, Hoover ha anche sottolineato che gli effetti della cannabis sulla salute parodontale (ossia le malattie che colpiscono le gengive e i tessuti di supporto dei denti) sono ancora poco studiati.

Prevenzione e Cura

Le carie dentali, se non trattate, possono causare dolore, infezioni, perdita dei denti e, nei casi estremi, portare a complicazioni gravi. Inoltre, le cure odontoiatriche possono essere costose, il che rende ancora più importante la prevenzione. Per evitare problemi dentali, Hoover consiglia ai consumatori di cannabis di lavarsi i denti subito dopo averne fatto uso, sebbene riconosca che questa pratica possa risultare difficile da attuare con costanza.

Inoltre, per i fumatori abituali, Hoover suggerisce l’uso di dentifrici al fluoro prescritti dal dentista e un maggiore apporto di acqua durante la giornata per contrastare la secchezza delle fauci. Per chi soffre di xerostomia grave, prodotti come Xylimelts, che aiutano a stimolare la produzione di saliva, potrebbero essere utili.

Cannabis Terapeutica: Benefici e Rischi

Nonostante i rischi associati alla salute dentale, la cannabis continua a essere un alleato prezioso per molte persone, specialmente per i pazienti che ne fanno un uso terapeutico o per chi la utilizza per alleviare lo stress. Gli effetti positivi della cannabis sul benessere mentale e fisico sono ben documentati, ma è fondamentale che i consumatori siano consapevoli delle potenziali conseguenze per la salute orale.

L’adozione di misure preventive può aiutare a ridurre i rischi legati al consumo di cannabis. Con un’adeguata igiene orale e una maggiore attenzione alla salute dentale, gli utenti di cannabis possono continuare a beneficiare dei suoi effetti positivi senza compromettere il loro sorriso.

