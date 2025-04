La repressione della cannabis in Italia: oltre 37.000 persone coinvolte ogni anno

Un sistema sanzionatorio che colpisce migliaia di cittadini per uso personale e piccole coltivazioni, mentre il dibattito sulla legalizzazione resta fermo

Le cifre della repressione

Ogni anno in Italia più di 37.000 cittadini finiscono sotto procedimento per reati legati alla cannabis.

Di questi, oltre 25.000 sono segnalazioni per uso personale e detenzione di modiche quantità, sanzionati attraverso l’articolo 75 del Testo Unico sugli stupefacenti.

Si tratta nella maggior parte dei casi di giovani, spesso alla prima esperienza con la giustizia, fermati per situazioni che non coinvolgono alcun rischio per la collettività.

Un altro segmento rilevante, circa 12.000 persone, viene invece perseguito penalmente secondo l’articolo 73, che riguarda la coltivazione non autorizzata o la cessione della cannabis.

Molti di questi casi nascono da coltivazioni domestiche per uso personale, ma vengono trattati come veri e propri reati di spaccio.

Il risultato è un sistema che non distingue tra micro-produzione e traffico organizzato, con effetti sproporzionati sulla vita delle persone.

L’impatto sulla giustizia della legge sulla cannabis

Questa gestione proibizionista pesa enormemente sul sistema giudiziario e sulle forze dell’ordine.

Risorse e tempo vengono impiegati per inseguire comportamenti privati che, in molti altri Paesi, sono stati ormai depenalizzati o regolamentati.

Nel frattempo, il sistema penale si congestiona, contribuendo a rallentamenti nei procedimenti e a un sovraccarico inutile dei tribunali.

Un dibattito immobile

Nonostante anni di discussioni e campagne di sensibilizzazione, in Italia non si è ancora arrivati a una vera proposta legislativa di regolamentazione.

In altri Stati europei si stanno sperimentando modelli legali e più efficaci di gestione del fenomeno.

Da noi, invece, continua a prevalere una logica punitiva e ideologica, che lascia poco spazio alla riflessione pragmatica.

Analisi in breve

Oltre 37.000 persone ogni anno subiscono conseguenze dirette da un approccio alla cannabis che appare sempre più superato e inefficiente.

I dati mostrano chiaramente come l’attuale assetto legislativo non sia in grado di distinguere tra consumo personale e criminalità organizzata.

Una vera riforma dovrebbe puntare a ridurre i danni, alleggerire il sistema giudiziario e togliere terreno al mercato illegale.

Commento personale:

Quello che colpisce è l’enorme distanza tra i numeri reali e la percezione politica.

In un momento storico in cui l’Europa si muove verso modelli più moderni, l’Italia resta ferma su vecchi schemi.

Continuare così significa solo produrre danni sociali, legali ed economici.

112 Visualizzazioni