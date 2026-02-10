Cannabis contro l’Alzheimer: La Scienza corre, l’Italia resta a guardare

Mentre il dibattito politico italiano si arena in crociate ideologiche contro la canapa, la ricerca internazionale continua a produrre prove schiaccianti sul potenziale terapeutico dei cannabinoidi. L’ultima scoperta arriva dai ricercatori dell’Università del Texas a San Antonio, i quali hanno individuato una combinazione farmacologica capace di sfruttare i benefici del THC nel trattamento dell’Alzheimer, annullandone al contempo gli effetti collaterali sulla memoria.

La sinergia che salva i neuroni

Lo studio, pubblicato sulla prestigiosa rivista Aging and Disease, ha testato l’efficacia di un estratto di THC a basso dosaggio in combinazione con il celecoxib, un comune farmaco antinfiammatorio. La chiave del successo risiede nella gestione dell’enzima COX-2. Sebbene il THC sia noto per le sue proprietà neuroprotettive, può causare un aumento temporaneo della neuroinfiammazione legata proprio a questo enzima. Introducendo il celecoxib, i ricercatori sono riusciti a bloccare l’infiammazione preservando tutti i benefici rigenerativi del cannabinoide.

Risultati straordinari sui marcatori della malattia

I test condotti su modelli murini hanno mostrato risultati sorprendenti: la combinazione di THC e antinfiammatorio non solo ha migliorato le capacità di apprendimento e memoria, ma ha drasticamente ridotto la presenza di placche di beta-amiloide e ammassi di proteina tau, i due principali responsabili della degenerazione cerebrale nell’Alzheimer. “La cognizione è ciò che conta davvero”, ha dichiarato il professor Chu Chen, sottolineando come il profilo genetico dei soggetti trattati sia tornato a livelli simili a quelli di un cervello sano.

L’ostacolo del proibizionismo

Entrambi i farmaci utilizzati sono già approvati dalla FDA, il che permetterebbe una sperimentazione clinica immediata sull’uomo. Tuttavia, in contesti come quello italiano, il pregiudizio proibizionista continua a rappresentare un muro invalicabile per la ricerca e per i pazienti. Mentre il mondo accademico dimostra che la cannabis può prevenire o ritardare l’insorgenza di malattie devastanti, il sistema normativo nazionale resta ancorato a una visione punitiva che rallenta l’accesso a cure potenzialmente rivoluzionarie. È fondamentale superare lo stigma per permettere che scoperte come questa diventino realtà clinica per milioni di famiglie colpite dall’Alzheimer.

FreeWeeders ®

Visualizzazioni: 27